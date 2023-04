Ritardi nell'uso dei fondi Pnrr, Sadegholvaad: 'Non è colpa dei sindaci'

Attualità

Rimini

15:45 - 20 Aprile 2023

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.









I sindaci hanno dimostrato capacità di progettazione e spesa per il buon utilizzo dei fondi del Pnrr. È il parere del primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad. Nonostante rincari e incertezze legislative, i Comuni hanno dimostrato di saper progettare, smentendo, evidenzia Sadegholvaad, chi invece attribuisce colpe agli stessi per i ritardi nell'attuazione del piano di investimenti. "Chi amministra e gestisce i territori - argomenta Sadegholvaad - ha ben contezza del valore di non disperdere fondi che possono rivelarsi fondamentali per dare gambe a opere strategiche che possono contribuire ad innalzare la qualità urbana della città e i servizi di chi la città la vive".



In Provincia di Rimini sono stati assegnati 311 milioni di fondi, al Comune di Rimini oltre 179 milioni (il 59,4% del totale). Sadgholvaad assicura: "Finanziamenti che, per la parte di nostra competenza, vogliamo tradurre presto in cantieri, senza perdere tempo”. Il Comune di Rimini ha assegnato progetti impegnando circa la metà delle risorse messe a disposizione, sottolinea con orgoglio il sindaco di Rimini, citando "i tre nuovi poli educativi, la nuova piscina comunale, il completamento del Parco del Mare, la riqualificazione funzionale dello Stadium, il centro servizi per il contrasto alle fragilità in via De Warthema". "Una quota - aggiunge - destinata ad aumentare a seguito della prossima messa a bando da parte di Pmr della seconda tratta del Metromare e del rinnovo della flotta dei bus".