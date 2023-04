Novafeltria è già in clima Tour de France, il Comune rende omaggio allo storico passaggio di tappa del 2024

Attualità

| 07:32 - 23 Aprile 2023

L'Amministratore comunale Fabio Pandolfi e il consigliere Marco Magnani.





di Nicola Guerra



Bienvenue à Novafeltria. Entusiasmo papabile in Valmarecchia, la notizia è già ufficiale da mesi: la più grande competizione ciclistica al mondo transiterà sulle strade di Rimini e del suo magico entroterra. La prima tappa del Tour de France 2024, in programma il 29 giugno, porterà i ciclisti da Firenze a Rimini passando dalle località di San Piero in Bagno, Sarsina, Mercato Saraceno, Novafeltria, San Leo, Montemaggio, San Marino e Serravalle.



Il 29 giugno 2024 per Novafeltria, terra di ciclismo e di amatori, sarà inoltre una festa doppia: non solo per il passaggio di tappa ma anche perché questo avrà luogo proprio nel giorno dei Santi Patroni comunali Pietro e Paolo. In vista di una data così attesa, il Comune ha già voluto sottolinearne l'importanza storica che è questa per il territorio. Per l'occasione, su iniziativa di uno degli esponenti di punta del ciclismo in Valmarecchia, il consigliere comunale ed ex ciclista professionista Marco Magnani e dell'Amministratore ai lavori pubblici Fabio Pandolfi, ciclista amatore ed ex istruttore di spinning, sono stati affissi alle porte del Comune, frazioni comprese, dei cartelli, rigorosamente in giallo, per promuovere il territorio e rendere omaggio al Giro di Francia. Con questa idea Novafeltria, è il primo comune della provincia a dedicare il proprio tributo alla leggendaria competizione. "Sulle strade del Tour de France" è lo slogan scelto da Novafeltria, lo splendido logo realizzato con il font originale della manifestazione è stato realizzato dalla grafica Chiara Billi, amica e tifosa di Magnani.



"È un appuntamento irripetibile nella storia di Novafeltria - spiega il consigliere comunale Magnani - con questi cartelli vogliamo pubblicizzare la bellezza del nostro territorio per tutti i ciclisti che puntualmente scelgono o che non hanno ancora percorso le nostre bellissime strade". Lo sanno bene Pandolfi e soprattuto Marco Magnani, che per anni ha portato in giro per il mondo il movimento ciclistico della vallata. Nella sua carriera è stato gregario di Serhij Hončar, Gilberto Simoni, Paolo Savoldelli e Roberto Sgambelluri. Ha partecipato a tre Giri d'Italia ('98,'99 e 2001) e a 2 Vuelte di Spagna, nel 2000 e 2002. Esordì nel 1998, quando Marco Pantani vinse il suo primo Giro e Magnani ne uscì come il miglior giovane della competizione, anche se purtroppo non era ancora stata istituita la Maglia Bianca.