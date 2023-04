Santarcangelo, ecco la Casa della Comunità: insieme ambulatori, medici di famiglia e assistenti sociali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:33 - 20 Aprile 2023

Il taglio del nastro.





Taglio del nastro questa mattina (giovedì 20 aprile) per nuova Casa della Comunità del comune di Santarcangelo. Presenti tra gli altri il dg dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori, la sindaca Alice Parma e Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente della Provincia. Quella di Santarcangelo, che sarà aperta al pubblico entro il mese di maggio, è la terza Casa della Comunità del distretto di Rimini: la seconda è quella di Novafeltria, al servizio dell'Alta Valmarecchia, la terza è invece nel comune di Bellaria Igea Marina.



La struttura si colloca territorialmente nel presidio ospedaliero Franchini, in parte al piano terra dell’ala verso il piazzale Suor Angela Molari e al piano primo del padiglione storico “Rosa Lazzarini”. Al servizio dei comuni della Bassa Valmarecchia, prenderà in carico le persone con patologie croniche o in condizioni di fragilità sanitaria e socio-sanitaria. L'ambulatorio infermieristico permetterà infatti di diminuire il numero di persone che altrimenti necessiterebbero di entrare in ospedale (per controllo di medicazioni ad esempio).



Nella struttura sono stati allestiti gli ambulatori di cardiologia, oculistica, diabetologia, medicina sportiva, otorinolaringoiatria, dermatologia, nutrizione clinica e trattamento Dca. In più sarà garantito il servizio di psicologia di comunità, per la presa in carico, su invio del medico di medicina generale, di persone con disturbo minore.



La Casa della Comunità clementina è inoltre sede degli assistenti sociali del territorio e del nucleo di cure primarie strutturato di Santarcangelo-Verucchio, formato da 28 medici di famiglia. Cinque di questi operano in gruppo all’interno della sede e sono supportati da una segretaria, gli altri hanno ambulatori decentrati collegati in rete e garantiscono l’attività nei comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. La struttura ospiterà tre punti prelievi e coordinerà l'attività del personale per l'assistenza domiciliare infermieristica e palliativistica. In più sarà effettuata in questa sede la distribuzione diretta di farmaci e dispositivi monouso.



E in merito al ruolo dei medici di medicina generale, l'Ausl precisa che in bassa Valmarecchia gli assistiti sono 36.963, quindi ogni medico assiste in media 1320 persone contro una media regionale di 1378. I pediatri di libera scelta operanti a Santarcangelo sono 4 di cui uno con incarico provvisorio.



LE DICHIARAZIONI “L’ospedale Franchini continua a crescere, integrando in modo sempre più funzionale i servizi offerti - ha dichiarato la sindaca Alice Parma - I locali riqualificati, che accoglieranno tra l’altro i medici di medicina generale, gli ambulatori specialistici e le assistenti sociali, consentiranno ai professionisti di operare nelle migliori condizioni e ai pazienti di essere accolti nel migliore dei modi, grazie anche ai nuovi spazi destinati all’attesa. Simbolo di questo intervento è senz’altro la riorganizzazione del Punto prelievi – conclude la sindaca – attesa da anni e finalmente portata a compimento, per una maggiore qualità del nel contesto di un presidio ospedaliero per tutti i cittadini”.



“L’ inaugurazione di oggi – ha dichirato Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna - ci rende particolarmente orgogliosi e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e potenziamento della rete dei servizi territoriali in Ausl Romagna.La Casa di Comunità è un mix efficace di risposte ai bisogni di salute del territorio, un vero servizio di prossimità, che va nella direzione di garantire la presa in carico delle persone in tutti i percorsi di cura e non solo. Un importante risultato ottenuto dal contributo di diversi professionisti e più ambiti di cura e assistenza”.