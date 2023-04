Saludecio, torna Saluserbe da sabato 22 a martedì 25: tanti eventi dedicati al verde, ai fiori e alla natura

Eventi

20 Aprile 2023





Torna Saluserbe a Saludecio da questo sabato 22 aprile a martedì 25 aprile con tanti eventi dedicati al verde, ai fiori e alla natura. Con un programma ricco di incontri trattando significativi argomenti che vanno dalle coltivazioni ai simbolismi, dalle riflessioni sul nostro pianeta agli stili di vita per preservare la "casa comune" per le future generazioni. Da segnalare gli spettacoli itineranti nel borgo (Bevano Est, C’è chi c’ha, Duo Trabatello, Kretesia, D.Rossi) tutti i pomeriggi, la mostra "L’ulivo da mito e storia al fascino dei suoi simboli" presso la chiesa dei Gerolomini a cura di Marisa Russo da sabato pomeriggio alle 16.30; domenica mattina nella stessa chiesa alle ore 10 l’incontro "Agricoltura biologica….si può?" sul tema dell’agricoltura sostenibile con relatori Pietro Dina, consigliere comunale con delega alle Politiche Agricole, e Lorenzo Razzi, docente di Agricoltura presso l’Istituto Agrario A.Cecchi di Pesaro; inoltre domenica pomeriggio laboratorio teatrale Armonda "La valle dell’erba dai mille colori" a cura dell’associazione culturale "L’Armonda" di Saludecio; ed ancora sempre nella chiesa dei Gerolomini martedì alle ore 11 l’incontro "Rosso, giallo, verde, blu, viola" a cura di Elsa Sperindio ed alle ore 17 "Nuovi orizzonti, per una nuova antropologia della terra" a cura del prof. Gianluca Chiocci, psicosociologo e formatore, docente di Filosofia e Scienze Umane…..E molto altro.



Non mancheranno i colori, i sapori, e i profumi dai fiori, al cibo, alle erbe officinali, ai prodotti naturali per la bellezza e la salute, per la casa, fino ad arrivare ai tessuti naturali con tanti mercatini ed esposizioni di vario tipo: tanti spettacoli invaderanno il borgo, dalla musica popolare a quella meditativa, da quella antica della tradizione romagnola al teatro di strada, a cura dell’Associazione Fermento Etnico, e la performance teatrale nelle cantine di un bel palazzo storico e che porterà in scena la nostra Associazione "Armonda" con il regista Roberto Caminiti. Si potranno visitare infine nello splendido borgo saludecese: il Museo di Arte Sacra "Santo Amato Ronconi", il Museo del Risorgimento "Giuseppe Garibaldi", fino alla Mostra d’arte a cielo aperto dei celebri 50 Murales presenti da alcuni anni nei caratteristici vicoletti di Saludecio.