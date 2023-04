Studenti di Rimini premiati a concorso associazione delle vittime civili di guerra

Attualità

Rimini

| 14:00 - 20 Aprile 2023



Studenti di due scuole dell'Emilia-Romagna hanno vinto il primo premio nella 6/a edizione del concorso per le scuole secondarie di primo e secondo grado tenutosi a Roma in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo indetto dall'Anvcg, l'associazione che compie 80 anni, in collaborazione con il Ministero del'Istruzione e del Merito. Il primo premio della sezione scrittura, per le scuole secondarie di secondo grado è andato alla studentessa Marlene Ceccarelli della V A del Liceo Scienze Umane Maestre Pie dell'Addolorata di Rimini ed il primo premio della sezione video è stato vinto dalla classe III B dell'Istituyo Tecnico Geometri Camillo Morigia di Ravenna. Tra le varie sezioni del premio sono giunti oltre 450 elaborati - fra testi, video e opere artistiche - per rispondere ad una traccia che chiedeva di riflettere sul collegamento tra memoria storica e attualità, ad 80 anni dall'inizio dei più massicci bombardamenti sull'Italia del 1943. Premi e menzioni, sono andati ad altri tre studenti dell'Emilia Romagna.