Volley: l'Omag cerca la finale playoff di A2, la sfida si gioca a Riccione

Sport

Riccione

| 13:42 - 20 Aprile 2023





Si disputerà al Playhall di viale Carpi di Riccione domenica alle 17 la Gara 1 della semifinale dei playoff di Serie A2 di pallavolo femminile. La partita tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Valsabbina Millenium Brescia avrà inizio alle ore 17: i biglietti sono disponibili su liveticket.it al prezzo di 10 euro. Gara 2 si svolgerà mercoledì 26 al Palasport Jimmy George di Montichiari (Brescia), mentre l’eventuale Gara 3 sarà giocata nuovamente al Playhall di Riccione domenica 30 aprile. Oggi al Palazzo del Turismo si è tenuta la conferenza stampa dell’evento alla presenza degli amministratori delle città di Riccione e San Giovanni in Marignano oltre ai vertici societari e sportivi della Omag-Mt.



Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione: “L’amministrazione comunale di Riccione è orgogliosa di potere ospitare le semifinali dei playoff di Serie A2. Un evento di grande prestigio, un momento di grande sport e di comunità, che vedrà certamente partecipare i tifosi di San Giovanni in Marignano ma sono sicuro che anche tanti riccionesi saranno presenti per sostenere l’Omag-Mt. Per Riccione lo sport rappresenta un valore fondamentale ed è stato naturale per questo Comune mettersi a disposizione di San Giovanni in Marignano. Riccione cercherà di organizzare al meglio questo grande evento e siamo pronti a ospitare anche l’eventuale Gara 3”.



Daniele Morelli, sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano: “E' un piacere essere presente a sostenere l'Omag-Mt per le semifinali Playoff Promozione. Questa sfida sarà disputata al Playhall di Riccione, che ha subito accolto con disponibilità ed entusiasmo questa opportunità. Ringraziamo dunque il Comune di Riccione per l'ospitalità, con la consapevolezza che per entrambi i Comuni e per lo sport si prepara una bella occasione di condivisione e promozione! Omag-Mt è una realtà importante e consolidata della nostra comunità, ricca di persone appassionate e competenti che stanno rendendo possibile un sogno che la comunità marignanese segue con passione e dedizione. I nostri tifosi sono ormai riconosciuti come un vero esempio in tutta Italia per correttezza, sostegno e vicinanza alle nostre ragazze. Siamo dunque tutti pronti ai Playoff con la certezza che la nostra squadra ci appassionerà ancora una volta! Forza Zie!! Tutta San Giovanni fa il tifo per voi!”.