Volley B, PromoPharma, serve solo vincere

| 13:32 - 20 Aprile 2023

Vittoria o retrocessione. La terzultima di campionato in casa della Pietro Pezzi Ravenna di coach Claudio De Leonibus sarà decisiva per le sorti della PromoPharma. Solo i tre punti garantiranno ai titani la concreta speranza di giocarsi le ultime speranze di acciuffare i play-out nelle restanti due partite di stagione regolare, prima a Sassuolo e poi in casa con Montichiari. “Noi ancora ci crediamo. – dichiara coach Stefano Mascetti. - I ragazzi spingono in allenamento e vogliono giocarsi le loro possibilità fino in fondo. Ravenna ultimamente ha fatto risultati quasi impensabili, vincendo a Viadana, ad esempio. Come noi, si batteranno con il coltello fra i denti. Sarà una partita molto impegnativa. Vincerà chi avrà la tranquillità mentale giusta. Ricezione e battuta saranno i due fondamentali che faranno la differenza”. Tutta la squadra è a disposizione e l’infermeria è vuota. Arbitrano Andrea Morelli (1°) e Luca D’Amico (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 69, Arredopark Sommacampagna 51, Querzoli Forlì 47, Kema Asola 43, Ama San Martino in Rio 39, Sab Group Rubicone 37, Viadana Volley 35, Volley Montichiari 33, Kerakoll Sassuolo 32, Pietro Pezzi Ravenna 30, Planet Group Spezzanese 28, PromoPharma 23, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Pietro Pezzi Ravenna - PromoPharma. Sabato 22 aprile ore 17 a Ravenna.