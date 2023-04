Rimini, si torna a parlare di Covid: convocata commissione consiliare sul tema

Attualità

Rimini

| 12:27 - 20 Aprile 2023

Matteo Angelini, consigliere comunale del movimento 3V.





Venerdì 21 aprile a Rimini si riunirà la Commissione II Controllo e Garanzia, a seguito di richiesta del consigliere comunale del movimento 3V Matteo Angelini, per affrontare il tema Covid.



Vi parteciperanno il medico Alberto Donzelli, il medico pediatra Angelo Baudassi e l'avvocato Luca Ventaloro, che, spiega Angelini, presenteranno "tutti i dati raccolti in questi mesi dalla medicina indipendente relativi alla gestione del covid, vaccinazioni covid, reali immunizzazioni, reali reazioni avverse, tutte le problematiche giuridiche derivanti dalla gestione Covid, protocolli, cure ed interventi più o meno efficaci impiegati durante il periodo pandemico".



Sarà presente anche l'assessore alle politiche sanitarie del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, che sta cercando di coinvolgere anche il personale di Ausl Romagna. "Potremo così comparare i dati delnostro territorio con i dati nazionali ed Internazionali che il dottor Donzelli esporrà per l’occasione", precisa Angelini, soddisfatto per l'opportunità. Il consigliere 3V invita ad avere "una visione completa che travalichi le ideologie politiche" che, precisa, "condizionano pesantemente sui temi vaccinali", in modo da "operare nel bene di tutta la comunità ed essere adeguatamente preparati ad affrontare e superare con gli strumenti giusti le eventuali sfide future".