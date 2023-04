Municipio tricolore: Verucchio celebra il 25 aprile

Attualità

Verucchio

| 12:17 - 20 Aprile 2023

Il municipio tricolore.

La mostra Passatopresente di Luigi Poiaghi dedicata alla Resistenza e le tradizionali celebrazioni del 25 aprile: il Comune di Verucchio celebra il 78esimo anniversario della Liberazione con una tripla iniziativa realizzata in collaborazione con la locale sezione dell’ANPI “Alberto Brigi”.



Sipario con l’arte



Sarà inaugurata domani venerdì 21 aprile alle 16 nella Sala Magnani di Piazza Malatesta la mostra Passatopresente di Luigi Poiaghi, 18 tavole della relazione che accompagnava il plastico del monumento dedicato alla Resistenza realizzato dall’artista davanti al municipio di Bellaria-Igea Marina, completato il 19 marzo 1979 e demolito per decisione della giunta comunale Ceccarelli il 15 aprile 2014.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 a ingresso libero e negli orari di apertura saranno disponibili i due video La Resistenza a Corsico - Sette lapidi e un racconto Alberi di Luigi Poiaghi e Racconti d’autore - Radio Emilia Romagna con interpretazione per immagini e video montaggio di Mauro Baratti



Municipio bianco, rosso e verde



Nella notte fra il 24 e il 25, giorno della Festa della Liberazione, il municipio sarà illuminato di bianco, rosso e verde grazie al nuovo sistema di illuminazione artistica appena completato sul palazzo comunale e in arrivo anche al Centro Civico (già finanziato), al Museo Archeologico e alla Rocca Malatestiana.



Corteo con la banda e commemorazione



Martedì 25 aprile, per la Festa della Liberazione 2023 Comune e Anpi riproporranno la celebrazione classica e tradizionale, con un programma che si aprirà alle 10.30 con il ritrovo proprio in Piazza XXV aprile a Villa Verucchio. Alle 11 si terrà il corteo accompagnato dalla Banda Musicale Città di Verucchio e alle 11.30 si terrà la commemorazione davanti al Centro Civico.

Chiuderà la giornata il tradizionale pranzo sociale di ANPI Verucchio al Ristorante E’ Croin previsto per le 12.30