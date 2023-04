Verde pubblico a Cattolica, il punto dell'assessore all'ambiente Uguccioni

Attualità

Cattolica

12:12 - 20 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Proseguono sul territorio di Cattolica le operazioni legate alla gestione del verde pubblico. L'Assessore Alessandro Uguccioni fa un punto sullo stato attuale degli interventi e spiega che "dopo aver sfalciato le grandi aree verdi, seguendo la direttrice d'ingresso alla città dall'uscita dell'autostrada, si è passati ai parchi cittadini ed alle scuole. Contestualmente, tutta la zona a mare della ferrovia ha visto un massiccio impiego di squadre di giardinieri che hanno diserbato le aiuole ed i cigli stradali".



In contemporanea "i giardinieri comunali - continua l'Assessore - si stanno prendendo cura dei luoghi di pregio del centro storico, dell'asse commerciale e della zona porto". Questa settimana verranno concluse tutte queste operazioni "e dal 26 di aprile - annuncia Uguccioni - due squadre lavoreranno per chiudere il cerchio intorno alla città, una partendo da nord ed un'altra da sud, terminando di fatto il primo giro di sfalci". Le lavorazioni legate al parco del Conca ed ulteriori specifiche aree, nelle quali è necessario intervenire con trattore dotato di braccio trincia, verranno eseguite entro metà maggio e comunque prima dell'evento della "Granfondo degli Squali".



Nel frattempo Geat sta proseguendo l'azione manutentiva sul Lungomare Rasi-Spinelli con la cura del verde, ed inoltre la ditta esecutrice dei lavori sta effettuando in questi giorni la piantumazione nelle nuove aiuole lato mare. "Siamo consapevoli che con l'arrivo dei mesi primaverili l'erba cresce a vista d'occhio, molto rapidamente, ma non è possibile sfalciare contemporaneamente tutte le aree cittadine, e per questo stiamo intervenendo seguendo uno specifico cronoprogramma che ciclicamente andrà a coprire tutte le aree", conclude l'Assessore Alessandro Uguccioni.