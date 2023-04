Aperto il bando di Nuove Idee Nuove Imprese, iscrizioni fino al 28 maggio

Attualità

Rimini

| 11:58 - 20 Aprile 2023

Maurizio Focchi.

Torna Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da oltre vent’anni supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti.



Il bando per partecipare alla nuova edizione è online sul sito web e sarà possibile iscriversi fino al 28 maggio.



Sostanziosi, come sempre, i premi finali: dai riconoscimenti in denaro per i vincitori - 10.000 euro al progetto 1° classificato, 6.000 euro al 2° e 3.000 euro al 3° - ai numerosi benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese, che spaziano da percorsi di incubazione, dall’assistenza alla consulenza e ad una serie di agevolazioni.



Sin dal lontano 2002 Nuove Idee Nuove Imprese sostiene lo sviluppo innovativo del territorio proponendo un percorso di formazione per aspiranti e neoimprenditori, trasferendo competenze, promuovendo una mentalità aperta all’open innovation e stimolando nuove interazioni.







“Nuove Idee Nuove Imprese, negli anni, ha saputo stimolare l’imprenditorialità e ha contribuito alla nascita di molte startup innovative – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’associazione -. Ora vogliamo compiere uno step ulteriore, vogliamo diventare sempre più una community, anche grazie alla collaborazione con Fattor Comune, creando relazioni tra le startup che partecipano e hanno partecipato a Nuove Idee Nuove Imprese e generando un circuito virtuoso che possa creare ulteriore valore tra giovani, istituzioni e imprese. La Romagna e San Marino sono un terreno fertile per l’innovazione e, in questo territorio, vogliamo generare e far crescere un ecosistema attivo”.







Nei 22 anni di storia di Nuove Idee e Nuove Imprese sono stati formati alla cultura imprenditoriale 4.303 partecipanti, 1.567 idee di business sono state presentate alle giurie e 128 sono le aziende nate dalla competizione, di cui 73 tuttora attive. Nuove Idee Nuove Imprese ha inoltre distribuito ai team vincitori 632.000 euro di premi e ha favorito la crescita di aziende di ogni settore.



Come si articola il percorso





La prima fase, per tutti i progetti ammessi al concorso, prevede attività gratuite di orientamento e supporto, nonché ad iniziative di formazione, il cui obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti base per affrontare il processo di sviluppo dell’idea imprenditoriale.



Al termine di questa fase, i gruppi dovranno redigere una sintesi dell’Idea imprenditoriale, che sarà valutata dal Comitato Tecnico-Scientifico al fine di selezionare le idee meritevoli di accedere alla seconda fase.



Il secondo percorso di formazione è finalizzato a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business fino alla redazione del Business Plan finale.



Successivamente il Comitato Tecnico-Scientifico valuterà il contenuto dei Business Plan presentati, identificherà i progetti ritenuti meritevoli e tra questi selezionerà i progetti vincitori.



Sono previsti momenti collettivi di apprendimento, ma anche incontri individuali, al fine di consentire ai partecipanti di redigere il progetto in forma completa, con un business plan concreto e sostenibile, fondamentale per presentare la propria idea d'impresa. Durante il percorso i team saranno assistiti costantemente con tante professionalità fino al giorno della finale.



Come iscriversi



Per candidare la propria idea di business a Nuove Idee Nuove Impese occorre compilare e inviare i moduli on-line appositamente predisposti, entro le ore 24:00 del giorno 28 maggio 2023, accessibili dal link.



Soci e partner



Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.



L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.



Patrocini



Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino;

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS; Comune di Rimini