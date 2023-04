Barman’s got talent 2023: il concorso interno dell’Alberghiero premia tre studenti

Attualità

Rimini

| 11:48 - 20 Aprile 2023

Un momento del concorso.

Il 19 Aprile presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “S.P. Malatesta” di Rimini, si è tenuto il concorso interno “Barman's Got Talent Competition 2023 – Franco Bongiorno”.



Il concorso si è aperto con un importante seminario tenuto da esperti esterni del F&B denominato : “ Si parte dalla scuola per avere successo” .

Subito dopo i 10 studenti partecipanti al concorso si sono scontrati a colpi di shaker nella realizzazione di un Long Drink Fancy alcool-free, con una ricetta inedita realizzata utilizzando un paniere di prodotti di aziende sponsor messi a disposizione della scuola.



Ogni alunno ha dimostrato le proprie abilità alla commissione di esperti esterni del seminario: Andrea Bertelli formatore e consulente con particolare esperienza nel campo della gestione, comunicazione e marketing della ristorazione, Ennio Stocco vicepresidente Imahr, il Presidente della F.I.B. Nazionale Paolo Mascarucci, alla quale è spettato il compito di valutare decorazione e tecnica del drink, la degustazione del drink a Roberta Tiberi (moglie del Prof. Bongiorno) e dal barman Nazzareno Fasulo .

Non solo: i ragazzi sono stati sottoposti anche a specifiche domande da parte della docente interna di lingua inglese (Prof.ssa Viola Grossi).



I tre studenti vincitori assoluti 1^ classificata Yulia Boshkova (3°B) con il premio speciale del Drink award Competition, 2^classificato Simone Olivieri (3°B) con il premio speciale di miglior esposizione merceologica del drink, 3^classificato Michael De Leonardis (3°F).



I tre studenti parteciperanno alle gare Regionali e Nazionali organizzate da associazioni di categoria e del bartending rappresentando appunto l’Istituto stesso.



Sono stati assegnati inoltre all’alunno Gabriele Zecchin (3°F) i premi della miglior tecnica e miglior decorazione.



"Il livello della Competition è stato altamente professionale, si ringrazia la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ornella Scaringi, l’organizzatore del concorso Prof. Nicola Dimatteo, tutti i partecipanti e tutto il personale della scuola per la splendida ed emozionante giornata".