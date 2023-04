In fiamme due auto della Polizia di Stato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:37 - 20 Aprile 2023

Le due auto distrutte dalle fiamme.

E' di probabile origine dolosa l'incendio che ha distrutto due auto della Polizia a Rimini. I mezzi erano in sosta nell'area dedicata all'interno della stazione e l'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino di oggi, giovedì 20 aprile. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due squadre e sette pompieri che hanno lavorato fino alle 7 per mettere in sicurezza la zona. Presente anche la Polizia Scientifica che, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza, non ha escluso l'origine dolosa delle fiamme.