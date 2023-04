Il fiuto dei cani protagonista a Misano con le competizioni di Nosework Scent Detection

Attualità

Misano Adriatico

| 10:56 - 20 Aprile 2023

Il podio.

Cani e padroni insieme in una divertente giornata di sport. Nella perfetta location di Scacciano, a Misano Adriatico, si è tenuta per la prima volta in Romagna una competizione ufficiale di Nosework Scent Detection, disciplina in cui i cani, guidati dal proprio istruttore e dal loro olfatto, sono in gara per ricercare sostanze nascoste. A Misano i binomi si sono sfidati nel livello Open su quattro prove: ricerca su contenitori, ricerca su veicoli, ricerca in ambiente esterno e ricerca in ambiente interno.

La classifica finale ha visto la vittoria di Martina Simonazzi con Pipa, al secondo posto Giulia Ciuccoli con Dark Knight e sul terzo gradino del podio Raffaella Rondina insieme a Tyson.

“La gara era valevole per il Campionato nazionale – racconta Serena Giorgetti, istruttrice del centro cinofilo Sguinzagliamoci e direttrice di gara -. Debuttare in veste di organizzatore e giudice non è stato semplice, ma l’esperienza maturata negli anni anche in ambiente agonistico mi ha permesso che tutto si svolgesse al meglio. Questo bellissimo sport che unisce l’abilità nel fiuto dei cani con la capacità dei loro conduttori di saperli seguire ed agevolare, anno dopo anno riscuote sempre più successo e sono fiduciosa che si sviluppi anche sul nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, che oltre alla parte agonistica ci ha permesso di fare conoscere questa entusiasmante disciplina a molti appassionati cinofili”.