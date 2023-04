Softball, le Piranhas Valmarecchia insieme a Soroptimist nel prossimo campionato di serie B

Sport

Valmarecchia

| 10:41 - 20 Aprile 2023

La squadra delle Piranhas.

Soroptimist e Piranhas Valmarecchia vivranno insieme il prossimo campionato nazionale di serie B di softball.





La presidente del club service riminese, Maddalena Gambarini, ha incontrato il presidente della società della Valmarecchia Claudio Papini per condividere le finalità di un sostegno che contribuirà ad affrontare la prossima stagione, con le ragazze impegnate in un girone composto anche dalle squadre di Chieti, Grosseto, Roma, Firenze e Anzio.







Contro quest’ultima c’è stato il debutto casalingo vincente nello scorso weekend sul diamante di Villa Verucchio. La prossima partita giocata in casa sarà il 29 aprile alle 15.00 contro il Cali Roma Girls e sulla divisa delle ragazze comparirà il logo del Soroptimist.





“Svolgiamo un’attività che è insieme sportiva e sociale – spiega il presidente Papini – mantenendo una categoria nazionale di softball in collaborazione con la società gemellata di Forlì, storica protagonista in Italia in questa disciplina, ma svolgendo anche un’intensa attività giovanile per promuovere la pratica di baseball e softball. Il nostro impianto è immerso nel Parco Marecchia Villa Verucchio, è meta quotidiana di giovanissimi bambini che all’aria aperta svolgono attività fisica insieme ad uno staff di istruttori. Ci siamo ritrovati con Soroptimist sui medesimi valori e saremo orgogliosi di avere sulle maglie della squadra di serie B il logo che rappresenta una realtà che ha a cuore il progresso sociale e la promozione sportiva fra i giovani nell’ambito del progetto originato da New Rimini”.





Dall’altra parte, Maddalena Gambarini sottolinea l’importanza dell’abbinamento. “Quando ho proposto la collaborazione alle nostre socie ho ottenuto un ‘sì’ entusiasta. L’attività sportiva per i giovani significa salute e inclusività, integrazione, educazione al rispetto e allo spirito di gruppo. Sono valori fondamentali che la pandemia, costringendo tanti bambini a restarne lontani, ha minato profondamente. Dobbiamo recuperare e il Soroptimist di Rimini vuole svolgere un ruolo in questa azione”.





La società Piranhas Valmarecchia rientra nel progetto dedicato alla promozione di softball e baseball da New Rimini Baseball Softball. Fra le società del territorio si intensificherà quest’anno l’attività di collaborazione con l’utilizzo di istruttori comuni. Fra le mission di New Rimini, quella di radicare la disciplina sportiva nei giovani del territorio, allacciando relazioni con le società e offrendo loro la possibilità di partecipare a sessioni di allenamento con tecnici della società pronti ad offrire il loro contributo ai ragazzi delle giovanili dei club associati.