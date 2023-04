Università Cattolica e San Marino: collaborazione per colmare la carenza di personale sanitario

Attualità

08:51 - 20 Aprile 2023

L'Università Cattolica del Sacro Cuore e San Marino hanno siglato un accordo che durerà sei anni e mira a fornire un percorso di eccellenza ai giovani sammarinesi e colmare la carenza futura di personale sanitario. L'accordo si concentra sull'alta formazione per le professioni mediche e sanitarie, la ricerca avanzata in medicina rigenerativa, presidi sanitari e ingegneria applicata di elevata innovazione. L'intesa prevede anche la riserva di posti aggiuntivi per i cittadini e i residenti di San Marino ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché alle scuole di specializzazione medica. San Marino avrà anche la possibilità di finanziare e cofinanziare posti aggiuntivi per ricercatori e docenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Questo accordo aiuterà a colmare la carenza di personale sanitario nel futuro, offrendo ai giovani sammarinesi l'opportunità di formarsi presso una delle sedi universitarie più prestigiose d'Europa e prepararsi per diventare la futura classe dirigente della Repubblica.