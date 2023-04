Condannato a 5 anni e 4 mesi l'uomo che ha ferito il 'Mago Amedeo' a Riccione

Cronaca

| 08:15 - 20 Aprile 2023

Il 14 maggio 2021, al Caffè del Porto di Riccione, un broker residente nella Perla Verde Pierluigi Chieffi, avrebbe attaccato e ferito gravemente Filippo Scardi, noto come "Mago Amedeo", con un coccio di bicchiere. Scardi ha subito un taglio lungo il viso che ha richiesto un intervento chirurgico e 30 punti di sutura. Chieffi è stato condannato in abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 40.000 euro e le spese legali, per aver inflitto lesioni permanenti al viso di Scardi. In precedenza, il 6 giugno 2021, Chieffi era stato colpito da un Daspo urbano per aver violato le norme del luogo pubblico per due anni, dopo che la polizia lo aveva arrestato in un supermercato, insieme al figlio, poco dopo l'aggressione.