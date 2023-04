Futsal RSM, Fiorentino implacabile. Giovedì scatta il 29esimo turno

Sport

Repubblica San Marino

19:02 - 19 Aprile 2023







È un Fiorentino implacabile quello che batte con un sonoro 7-0 la Folgore nel grande scontro che chiude la 28esima giornata di Campionato Sammarinese di futsal. Prima della super sfida del Multieventi, la squadra di Michelotti era capolista con cinque lunghezze di vantaggio sui rivali. Ora il margine aumenta a otto punti e con due giornate al termine i Rossoblu sono sicuri di chiudere in testa al termine della regular season e preparare al meglio i playoff scudetto.

Il big match del Multieventi si apre subito con una rete lampo del solito Danilo Busignani, poi Andrea Ercolani (due volte) e Matteo Moretti vanno a segno e chiudono la prima frazione sul 4-0. Nella ripresa il copione non cambia, il Fiorentino spinge sempre sull’acceleratore e passa altre due volte con Busignani (tripletta per lui, fanno 59 reti in campionato) e Andrea Gasperoni. La Folgore di Max Spada incassa così la seconda sconfitta in campionato ma mantiene comunque il secondo posto (il Tre Fiori è terzo a cinque lunghezze di distanza). La squadra di Falciano, campione in carica, dovrà ricompattarsi in vista dei playoff e anche della finale di Titano Futsal Cup (prevista per martedì 2 maggio al Multieventi, proprio contro il Fiorentino).





Archiviata la 28° giornata, domani si torna subito in campo con la 29° e penultima di campionato. Si cercano punti pesanti soprattutto in coda, dove c’è ancora gran bagarre per un posto che vale la post-season. Uno degli scontri decisivi è senza dubbio Murata-Cailungo, in programma a Fiorentino alle 20:15. I Bianconeri sono attualmente all’undicesimo posto con due lunghezze di vantaggio su Tre Penne e San Giovanni. Con una vittoria sarebbero praticamente dentro ai playoff ma il Cailungo è all’ultima chiamata e dovrà puntare ai tre punti se vuole ancora sperare. I Rossoverdi di Bollini infatti sono al penultimo posto, con quattro punti di ritardo sul fatidico undicesimo piazzamento occupato da Tre Penne e San Giovanni. La squadra di Galli, vincente in settimana con il Pennarossa, se la vedrà con la Juvenes-Dogana (Acquaviva, 20:15), ormai certa della post-season e sempre stabile al settimo posto. Discorso simile si può fare anche per i Rossoneri di Gualtieri che affrontano una Libertas (si gioca a Dogana alle 20:15) sicura dei playoff grazie al decimo posto. Sotto al Cailungo c’è il Faetano, fanalino di coda della classifica ma con ancora qualche speranza. La squadra di Corbelli deve vincere per crederci ancora e sperare che le rivali – soprattutto Tre Penne e San Giovanni, distanti 5 punti – perdano in questo turno. Ma non sarà facile per il Faetano, di scena a Fiorentino contro il Tre Fiori (ore 21:45). La squadra di Alex Bugli è in grande forma grazie alle nove vittorie consecutive e proverà – seppur difficile - a centrare il secondo posto della Folgore, attualmente lontano cinque punti. I Giallorossoneri, dopo la debacle con il Fiorentino di ieri sera, proveranno subito a riscattarsi domani con il Domagnano (Acquaviva, 21:45). I Giallorossi di Mussoni hanno un andamento altalenante (una sola vittoria nelle ultime cinque) ma restano comunque stabili al sesto posto, con tre lunghezze di distanza dalla Virtus che riposa in questo turno.

In campo anche la capolista Fiorentino con il Cosmos (Dogana, 21:45): i Rossoblu, certi della prima piazza, vorranno migliorare ancora di più i loro numeri incredibili e magari cercare di chiudere la regular season da imbattuti; i Gialloverdi di Federico Muccioli, stabili al nono posto, tornano in campo dopo il turno di riposo e tenteranno di insidiare l’ottavo posto attualmente occupato dal Pennarossa. I Biancorossi di Mattia Casadei saranno di scena nel posticipo venerdì sera al Multieventi con La Fiorita. Alla squadra di Chiesanuova il successo manca da quattro turni mentre per la compagine di Montegiardino guidata da Davide Ghiotti la forma è più che buona, merito delle quattro vittorie nelle ultime cinque, e con un successo blinderebbero il quarto posto.