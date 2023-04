Ex nuova Questura, attesa per il consiglio comunale tematico: Renzi all'attacco

Attualità

Rimini

| 16:43 - 19 Aprile 2023





Domani (giovedì 20 aprile) si terrà il consiglio comunale di Rimini sulla riqualificazione dell'area di via Ugo Bassi e in particolar modo dell'immobile che avrebbe dovuto ospitare gli uffici della Questura di Rimini e che proprio ieri (martedì 18 aprile) è stato al centro di un servizio del programma di Rete 4 Fuori dal coro.



Il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi sollecita nuovamente l'amministrazione comunale a confrontarsi con Ariminum Sviluppo Immobiliare, tutelando l'interesse pubblico a una riqualificazione di un'area abbandonata al degrado, realizzando un accordo di programma senza attendere l'approvazione del Piano Urbanistico Generale.



Al consiglio comunale parteciperanno anche gli amministratori e il progettista di Asi ma, evidenzia Renzi, essi non potranno illustrare il progetto "Rimini Life" (il progetto di riqualificazione dell'area, n.d.r.), "in conseguenza della contrarietà politica della presidente del consiglio comunale e dei capigruppo di maggioranza".