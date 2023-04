Fuori dal coro nel degrado dell'ex nuova Questura. L'accusa: 'Risse a Rimini sono all'ordine del giorno'

Attualità

Rimini

| 15:46 - 19 Aprile 2023

Il degrado dell'immobile di via Bassi nel servizio di Fuori dal coro.





Anche Rimini è "tra le città fuori controllo" di Fuori dal coro. Così sono denominate, all'interno del programma di Rete 4, di cui è direttore Mario Giordano, quelle città in cui emergono problemi di sicurezza, legati in particolare a degrado, spaccio, furti e rapine.



Ieri sera (martedì 18 aprile) Fuori dal coro ha trasmesso un servizio sull'immobile di via Ugo Bassi che doveva ospitare la sede della Questura. L'inviata Carlotta Dessì, accompagnata dal cameraman, ha effettuato un sopralluogo, incontrando persone che si sono introdotte abusivamente nell'immobile in stato di degrado. Le telecamere mostrano le siringhe dei tossicodipendenti, i letti e i bivacchi. C'è anche l'intervento di Marco Da Dalto, coordinatore del progetto Rimini Life per conto di Ariminum Sviluppo Immobiliare, il privato che ha rilevato all'asta l'area e che attende il via libera del Comune di Rimini, che però temporeggia, rimandando le autorizzazioni all'approvazione del nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale). Per Asi, "L'amministrazione comunale ha messo un muro". "Il Comune ci ha detto che come privato dobbiamo pensare alla sicurezza - spiega Da Dalto alle telecamere di Rete 4 - e così noi abbiamo assunto vigilanza e abbiamo recintato. Ma non possiamo andare all'infinito. L'amministrazione non vuole fare un progetto di riqualificazione unitario".



Nel servizio però il discorso sulla sicurezza di Rimini prende una piega più generale. L'inviata non si limita a mettere in evidenza il degrado e l'insicurezza percepita da chi risiede in zona, ma riprende le classifiche de Il sole 24 ore, ricordando che Rimini sia "seconda città in Italia per reati commessi". Aggiungendo: "A Rimini le risse sono all'ordine del giorno", a commento di alcuni estratti di video di risse in centro storico durante la movida notturna (video in passato circolanti sui social). La conclusione, suffragata anche dalle parole di una riminese, è che "A Rimini la gente ha paura di uscire di casa".