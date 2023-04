Pusher sorpreso al Parco Pertini inghiotte la droga: portato in ospedale

Cronaca

19 Aprile 2023

Ha ingoiato una dose di cocaina nel tentativo di farla franca: un 30enne di nazionalità straniera, irregolare in Italia e con precedenti, è stato fermato e denunciato questa mattina (mercoledì 19 aprile), nel corso dei controlli operati dalla polizia locale al Parco Pertini.



Dopo aver notato lo scambio di droga tra due uomini, gli agenti sono intervenuti bloccando immediatamente sia acquirente sia venditore; quest’ultimo ha tentato maldestramente di far sparire la droga di cui era in possesso, ingoiando l’involucro contenente cocaina. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale dagli agenti. L'acquirente, un 47enne italiano, segnalato invece alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. La polizia locale ha proceduto al sequestro di 2 grammi di cocaina e di 60 euro ritenuti proventi di spaccio.