Cattolica diventa 'La Regina della musica': tanti big nell'estate dell'Arena

Attualità

Cattolica

| 14:51 - 19 Aprile 2023

Da sinistra: Claudia Rufer, Willie Sintucci, Franca Foronchi, Alessandro Belluzzi.





Questa mattina (mercoledì 19 aprile) è stato presentato, presso il Palazzo del Turismo, il cartellone degli eventi estivi dell'Arena della Regina di Cattolica. Ad illustrare gli appuntamenti la sindaca Franca Foronchi, il vicesindaco Alessandro Belluzzi, la dirigente di Palazzo Mancini Claudia Rufer e Willie Sintucci, per la Pulp Concerti.



La sindaca Foronchi ha sottolineato la qualità del cartellone di eventi, "capace di soddisfare un pubblico trasversale" e "frutto di un lavoro di squadra improntato dal settore turistico di Palazzo Mancini e corollato dall'offerta presentata dalla Pulp Live Concerti". La sindaca ha sottolineato la continuazione di un lavoro per presentare "una Cattolica sempre più attrattiva sia a livello nazionale che internazionale”.



Alessandro Belluzzi ha definito Cattolica "La Regina della Musica". Il programma artistico presentato "è il fiore all'occhiello di un lavoro messo in campo già dallo scorso anno per dare concretezza ad una visione politica della città, che intende mettere al centro ed animare e far vivere più piazze in vari punti della nostra cittadina grazie ad eventi di qualità".



La musica per Cattolica diventa "un vero e proprio prodotto turistico sul quale abbiamo investito molto e che si affianca ad altri asset come lo sport, l’enogastronomia, la cultura e la valorizzazione del nostro entroterra”.



LE DATE ANNUNCIATE Tony Hadley (30 giugno); Modà & Orchestra (01 luglio); Mika (08 luglio); Max Angioni (14 luglio); Nick Mason's (21 luglio); David Garrett (22 luglio); Checco Zalone (29 luglio); Jethro Tull (30 luglio); Francesco Cicchella (04 agosto); Mr. Rain (05 agosto); Fabri Fibra (06 agosto); Nobraino (10 agosto); Bresh (11 agosto); Articolo31 (12 agosto); I Soliti Idioti (17 agosto); Franz Ferdinand (01 set 2023).