Via i telefoni cellulari, studenti alla scoperta dei sentieri e dei paesaggi corianesi

| 14:40 - 19 Aprile 2023

L'assessore Pazzaglia con le Gev.







Due camminate ecologiche lungo i sentieri e il paesaggio corianese. Muniti di macchina fotografica, k-way, borraccia d’acqua e senza telefoni cellulari, questa mattina (mercoledì 19 aprile) e lunedì 18 aprile gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato all’iniziativa dell’Istituto comprensivo Ospedaletto. Erano presenti ad entrambe le mattinate l’assessore all’Ambiente, Territorio e Sentieristica del comune di Coriano, Anna Pazzaglia e le Gev, guardie ecologiche volontarie impegnate nel monitoraggio e controllo ambientale del verde pubblico.





Partiti verso il sentiero CAI03, recentemente ripristinato e tabellato, che da Ospedaletto prosegue lungo la riva fluviale destra del torrente Marano fino a raggiungere Vallecchio e Albereto, gli alunni organizzati in gruppi e accompagnati dai propri insegnanti hanno scattato una serie di fotografie che faranno parte di una mostra scolastica di fine anno dedicata al paesaggio e ai bellissimi scorci naturalistici del territorio. “Ho partecipato molto volentieri a questi due momenti dedicati agli studenti per conoscere e vedere da vicino i nostri splendidi luoghi ricchi di storia, fauna e flora– ha commentato l’assessore Anna Pazzaglia – perché consentono loro di avere una maggiore consapevolezza del rispetto per la natura e l’ambiente che li circonda. Ringrazio l’Istituto comprensivo Ospedaletto per queste uscite a fini didattici e le Gev per aver prontamente accolto il mio invito a partecipare a queste camminate ecologiche e fotografiche”.