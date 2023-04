Rimini, il 24 aprile uffici anagrafe chiusi per aggiornamento dei software

Attualità

Rimini

| 14:13 - 19 Aprile 2023

Uffici anagrafe di Rimini.





Per consentire un importante aggiornamento degli applicativi relativi alle procedure informatiche di gestione di anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo, lunedì 24 aprile gli uffici anagrafe sono chiusi al pubblico per l’intera giornata. Lo comunica il settore servizi civici del Comune di Rimini.



Oltre agli uffici di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale di via Marzabotto, saranno chiuse al pubblico anche le delegazioni anagrafiche: Centro Storico - corso d’Augusto 150, Miramare piazza Decio Raggi 2, Viserba - viale Mazzini 22.