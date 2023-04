No alle discriminazioni tra i banchi di scuola: Rimini sceglie il gestore del servizio di sostegno

Attualità

| 13:55 - 19 Aprile 2023

Sostenere e affiancare gli alunni con disabilità nelle classi: sono sette in totale le realtà ammesse dal Comune di Rimini alla gara europea aperta per l’affidamento del servizio di supporto all’inclusione scolastica dei bambini con disabilità certificata, frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia a titolarità e a gestione diretta comunale. "L’obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è quello di selezionare un partner in grado di garantire un servizio di alta qualità per i prossimi anni e che lavori per la valorizzazione del ruolo dei nidi e delle scuole d’infanzia del Comune".



Al momento, le proposte sono al vaglio di una commissione tecnica di valutazione ad hoc. Il progetto ha un valore pari a 5 milioni di euro e ha l'obiettivo di seguire adeguatamente ogni bambino, "evitando discriminazioni e diseguaglianze nell'insegnamento e nell'integrazione tra i banchi". "Tutte e tutti - aggiunge l'amministrazione comunale - hanno il diritto a un percorso scolastico sereno, positivo e ricco di relazioni. Proprio per questo, per individuare la realtà più idonea a prestare questo servizio, puntiamo sulla qualità della proposta e sull’innovazione. L’educatore è una figura centrale, cardine nelle scuole, sia per quanto concerne la relazione diretta con il ragazzo sia per quanto concerne la capacità di creare un ambiente confortevole e accogliente”.



Le realtà ammesse sono due raggruppamenti temporanei di imprese, la prima composta dalla cooperativa Millepiedi, da Progres e da Cad; la seconda da Codess sociale e dalla cooperativa ElleUno; in più il consorzio blu società cooperativa sociale; l'associazione centro educativo italo-svizzero Bordoni; Aldia; il Quadrifoglio e Universiis.