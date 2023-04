Rimini, in corso il rifacimento di parte della pavimentazione di piazza Tre Martiri

Attualità

Rimini

| 13:53 - 19 Aprile 2023

L'area sottoposta a ri-pavimentazione.





È in corso in questi giorni, a Rimini, un intervento di manutenzione ordinaria di una parte della pavimentazione nella parte centrale di piazza Tre Martiri. L’intervento interessa una superficie di circa 60 metri quadrati ed è eseguito da Anthea nell’ambito delle attività di gestioni e manutenzione delle infrastrutturali stradali del Comune di Rimini.



I lavori consistono nella sostituzione della pavimentazione ammalorata con nuove lastre: nella prima fase saranno eseguiti gli interventi veri e propri, mentre nella seconda fase verrà garantita la corretta maturazione dei sottofondi e delle stuccature. La durata dell’intervento complessivo è di sue settimane, con termine dei lavori previsto per il 28 aprile.