Saluserbe, l'atteso ritorno a Saludecio dell'evento dedicato a erboristeria e agricoltura

| 13:52 - 19 Aprile 2023

Saluserbe





A Saludecio è tutto pronto per la 36esima edizione di "Saluserbe", in programma da sabato 22 a martedì 25 aprile. Si parte proprio nella giornata internazionale della terra e per questo l'edizione 2023 di "Saluserbe" è stata intitolata "La terra: proteggiamo la nostra casa comune".



Saranno sei gli incontri in tema con la natura, che vanno dai colori della salute a una mostra pittorica dedicata all'ulivo, e non mancheranno approfondimenti filosofici. L'evento sarà animato in ogni giornata, dalle 15 alle 19, da spettacoli di musica itinerante e teatro di strada, con stand gastronomici. Tutto il centro storico sarà allestito a festa per accogliere i visitatori: nel giardino dei Profumi sarà posizionato il planetario dell'osservatorio astronomico Copernico di Saludecio.



"Ogni anno è sempre una grande gioia presentare il nostro primo evento che coincide con la primavera, stagione tanto attesa per tanti motivi - evidenzia l'amministrazione comunale in una nota - la bella stagione, la rinascita del paesaggio collinare, della natura e del verde che torna a splendere in tutte le sue brillanti sfumature".



"Saluserbe negli anni è diventata punto di riferimento per gli amanti del verde e del paesaggio collinare della Provincia di Rimini - prosegue l'amministrazione comunale - ha saputo così ritagliarsi una sua precisa connotazione, dove fiori, colori, odori, sapori, bellezza, salute, la fanno da padrone".