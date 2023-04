Riccione, vandali distruggono l'altalena del parco giochi del Villaggio Papini

Cronaca

Riccione

| 13:45 - 19 Aprile 2023

Sopralluogo di Geat dopo il raid vandalico.





Vandali in azione nella notte tra martedì e mercoledì (18-19 aprile) al Villaggio Papini di Riccione, in viale Viareggio. Ignoti hanno spezzato i pali di sostegno dell'altalena, facendo cadere a terra la trave sulla quale si siedono i bambini per farsi dondolare. Questa mattina (mercoledì 19 aprile) è intervenuta una squadra di operai di Geat per mettere in sicurezza l'area. Presente sul posto anche un amareggiato Christian Andruccioli, assessore all'ambiente: "La maleducazione di pochi - rileva - crea disagio a molti e comporta anche maggiori costi a carico della collettività" . "È un vero peccato dover sprecare soldi pubblici per ripristinare giochi esistenti a causa di atti vandalici e non potere investire gli stessi fondi in nuove strutture”, aggiunge l'assessore.