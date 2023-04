Celebrazioni del 25 aprile, il programma della cerimonia a Coriano

Attualità

| 12:30 - 19 Aprile 2023

Il cimitero di guerra inglese di Coriano.

Martedì 25 aprile in occasione del 78esimo Anniversario della Liberazione d’Italia a Coriano si svolgerà la cerimonia istituzionale da parte dell’amministrazione comunale con varie tappe nei luoghi simbolo della storia e della memoria locale. Bandiere tricolori saranno affisse all’esterno della Residenza Comunale e del Teatro CorTe di via Garibaldi.





Alle ore 9 partirà la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le Guerre nei giardini di via Garibaldi, antistanti la chiesa di Santa Maria Assunta.



A seguire la deposizione di altre corone d’alloro alle tombe dei Caduti per la Libertà nei cimiteri di Coriano, di Montetauro per rendere onore a Don Antonio Marcaccini fino a giungere ai 3 cippi delle frazioni di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara.



Il cippo di Mulazzano, in piazza Mula d’oro fu eretto in ricordo di Vittorio Giovagnoli e Libero Pedrelli, catturati dai fascisti e fucilati all’età di 20 anni nel 1944 per aver rifiutato di servire nell’esercito di Salò.



Il cippo di Cerasolo, in Largo Castello, è dedicato ad Aristodemo Ciavatti, 22enne corianese fucilato dai nazisti il 2 settembre 1944. All’eccidio delle Saline, è dedicato un altro cippo a Pedrolara in via Ca’ Fornaci in memoria di 40 vittime civili che tra il 4 e il 5 settembre 1944 persero la vita sepolti dal crollo dei rifugi sulle sponde del Rio Melo. Alcuni giorni dopo due ondate di aerei alleati sganciarono delle bombe nel tentativo di colpire alcune vicine postazioni tedesche, uccidendo uomini, donne e bambini che erano lì rifugiati.







La cerimonia dell’amministrazione comunale proseguirà alle ore 11 al Coriano Ridge War Cemetry, in via Piane. Costruito nell’aprile 1945, il cimitero di guerra inglese ospita 1939 tombe di soldati di varia nazionalità tra cui 1413 britannici, 427 canadesi, 28 sudafricani, 52 neozelandesi e 8 indiani, morti in gran parte nel corso dell’ultima grande battaglia tra l’Ottava Armata e la Wehrmacht dal 4 al 13 settembre 1944 sul crinale di Coriano per lo sfondamento della linea Gotica.







Nel pomeriggio le celebrazioni andranno avanti con la conferenza pubblica dal titolo “La Resistenza a ridosso della Linea Gotica” con Maurizio Casadei, componente del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico Istituto Storico della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini, in Sala Isotta presso il Teatro CorTe alle 17.30.



E’ una iniziativa della sezione ANPI “Fratelli Ciavatti” di Coriano, patrocinata dal comune di Coriano.







La cittadinanza è invitata a partecipare