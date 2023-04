Rimini, alle Befane proseguono giochi e laboratori con il Signor Acqua

Attualità

Rimini

| 11:49 - 19 Aprile 2023

Il signor Acqua.

Spopolano tra i più piccoli a Le Befane Shopping Centre di Rimini i laboratori didattici e i giochi creativi legati al Mondo del Signor Acqua, che hanno al centro il valore dell'acqua nella nostra vita e le tante piccole attenzioni che possiamo imparare per non sprecarla. Iniziativa promossa in occasione della prossima Giornata della Terra, "Il Mondo del Signor Acqua" ha preso il via lo scorso fine settimana, per compiersi i prossimi sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 dalle 16.00 alle 19.00. 'Ospite speciale' dell'evento il costume character del Signor Acqua, che per la prima volta ha fatto il suo debutto ufficiale: una grande goccia blu che ha incontrato i suoi piccoli amici, per rendere questo momento indimenticabile.





All'interno de Le Befane sono proposti laboratori didattici interattivi – orto, fiore magico, scoperta dei colori – per scoprire l'importanza dell'acqua nella vita di ogni giorno, assieme a tante altre attività divertenti ideate per conoscere e rispettare la natura, ispirate al Signor Acqua, protagonista dei libri di Agostino Traini, con oltre 1.500.000 copie di libri venduti nel Mondo e tradotti in 7 lingue e pubblicati in Italia da Mondadori Libri per Piemme. Un personaggio fatto interamente d'acqua, che attraverso le sue imprese racconta ai bambini l'affascinante mondo dei fenomeni naturali.



Prosegue così l'impegno de Le Befane Shopping Centre di Rimini nella promozione di eventi e iniziative volte a sensibilizzare il grande pubblico, dai più piccini ai più grandi, sui temi della sostenibilità ambientale, del rispetto della natura, delle buone prassi che tutti possono mettere in atto per collaborare alla cura della nostra 'casa comune' che è la Terra.



A seguire, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2023 si terrà un'altra iniziativa dedicata all'ambiente dal titolo 'Ridiamo al mondo il colore che si merita': un'attività che coinvolgerà bambini, giovani e adulti invitati a colorare di verde, tutti assieme, un disegno di 10mq, posto in piazza Zara, che rappresenta anche Rimini – dai monumenti storici alla ruota panoramica. Un evento ispirato alla nuova campagna Re Green lanciata da CBRE a livello nazionale e realizzata in 27 dei centri commerciali gestiti dalla società, tra cui anche Le Befane Shopping Centre, che ha come finalità la promozione di iniziative che possano contribuire a far nascere, diffondere e consolidare nel pubblico una ancor più profonda sensibilità legata ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.