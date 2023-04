Laghi Arcobaleno, il comune di Riccione cerca un gestore per i prossimi 4 anni

Attualità

Riccione

| 10:27 - 19 Aprile 2023

Il lago Arcobaleno.

Un bando pubblico per assegnare la gestione dei laghi Arcobaleno di viale Murano di proprietà dell’amministrazione comunale. L’amministrazione cerca infatti un gestore per i laghetti per i prossimi quattro anni rinnovabili per altrettanti.



Chi si aggiudicherà il lago (e il bar annesso) dovrà corrispondere al Comune di Riccione l’importo degli oneri di gestione per la concessione dell’area: 710,40 euro all’anno più Iva. E dovrà inoltre garantire all’amministrazione comunale l’utilizzo gratuito dell’area per eventi e manifestazioni promosse o patrocinate dall’Ente per 15 giornate l’anno (previo accordo con il concessionario).



La giunta comunale, approvando la delibera dal titolo “Affidamento in uso e gestione dell'area laghetti di viale Murano di proprietà comunale”, dà mandato alla dirigente del settore Ambiente di predisporre gli elaborati di gara e i documenti contrattuali conseguenti.



“L’area dei laghetti Arcobaleno rappresenta un piccolo ma prezioso polmone verde per la nostra città - dice l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -. Inoltre, al di là della pesca sportiva che viene praticata, rappresenta un luogo di ritrovo molto frequentato dalle nostre famiglie. Un valore aggiunto per la nostra città”.