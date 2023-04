Addio a Maria Gabriella Pesaresi: il mondo infermieristico del Riminese piange la scomparsa di una grande professionista

Attualità

Maria Gabriella Pesaresi, un'importante figura del mondo infermieristico del Riminese, è morta all'età di 75 anni dopo una lunga malattia. Pesaresi aveva dedicato la sua vita alla professione infermieristica e aveva insegnato il lavoro a centinaia di infermieri nel corso della sua carriera. Nel 2022 aveva ricevuto un encomio infermieristico dall'ordine per la sua attività clinica, organizzativa e di coordinamento nell'ambito della scuola professionale per infermieri. Pesaresi era stata anche Presidente del Collegio Ipasvi (oggi Ordine) della Provincia di Rimini. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini, la Direzione Infermieristica e Tecnica dell'Azienda Usl della Romagna e l'Associazione Antonella Santullo esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della collega molto stimata e ricordano il suo contributo alla formazione degli infermieri del territorio.