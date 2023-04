Giovane coppia in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio a Novafeltria

Cronaca

19 Aprile 2023

Una giovane coppia è stata portata in ospedale nel tardo pomeriggio di ieri, 18 aprile, a causa di un' intossicazione da monossido di carbonio. L'episodio si è verificato in un'abitazione situata nella località di Sartiano di Novafeltria, dove sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco. I soccorsi sono stati prestati a un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 anni. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Novafeltria per gli accertamenti necessari.



Inoltre, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri e al momento sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per capire le cause dell'intossicazione.



Si ricorda che il monossido di carbonio è un gas tossico inodore e incolore, prodotto dalla combustione incompleta di materiali organici come legna, carbone, gas naturale e altri combustibili. La sua inalazione può causare seri danni alla salute, tra cui mal di testa, nausea, vertigini e in casi gravi, la morte.