Nuoto, Garden qualificato alla finale Regionale del Gran Premio Esordienti

Sport

Rimini

| 08:56 - 19 Aprile 2023

L'allenatore Davide Delucca.

L’attività del nuoto si divide in quella degli Esordienti e quella di Categoria. Gli esordienti, in particolare gli Es.A, sono i precursori dei risultati dei Categoria.

La Polisportiva Garden Rimini coltiva i propri atleti cercando di creare quelle basi tecniche fondamentali per avere degli atleti validi a livello di Categoria, in quanto le manifestazioni Italiane più importanti, includono questa categoria.

I portacolori della sezione nuoto del Garden si sono qualificati per la finale Regionale del Gran Premio Esordienti sia con la sezione femminile che maschile: unica società presente con entrambe le squadre della provincia di Rimini.

La selezione è avvenuta con le gare individuali dei Campionati Regionali le cui finali si sono svolte 15 giorni fa.

Ottimo è stato il risultato delle gare andate in scena il 16 aprile nella vasca di Carpi dove la sezione femminile del Garden ha sfiorato per soli 2 punti, la vittoria nel Campionato a squadre: le ondine allenate dal tecnico Davide Delucca hanno conquistato la prima piazza nel medagliere con tre ori e due bronzi. Doppio titolo per Maria Vittoria Tomassini nei 100 e 200 dorso e della staffetta 4 x 50 stile libero composta da Righetti-Anelli-Tomassini-Dogoter in 2’01”70 (record sociale)

Tra i maschi sugli scudi Lian Jude Casini classe 2010 capace di imporsi nei 200 stile libero con l’ottimo tempo di 2’09”90 (record sociale).