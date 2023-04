Acquistare casa, a Rimini la ricerca maggiore è per i trilocali

Attualità

Rimini

| 08:46 - 19 Aprile 2023

Nonostante il rialzo dei tassi di interesse le agenzie del Gruppo Tecnocasa riscontrano ancora un importante desiderio di acquistare casa. Piuttosto si rivede il budget, la metratura oppure la posizione, ma se ci sono le condizioni si procede all’acquisto. Ancora di più adesso con l’inflazione in aumento che erode i risparmi e spinge sul mattone, sia come abitazione principale sia come investimento. In provincia di Rimini, secondo l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa nell'indagine che riguarda gennaio 2023, la maggiore richiesta è per i trilocali (56,9%) seguiti dai bilocali (21,8%). I quadrilocali si attestano sul 19,1% mentre monolocali e appartamenti con 5 locali hanno una richiesta rispettivamente dell'1,4% e 0,8%.

Un andamento simile si nota nelle altre province dove proprio i trilocali sono la tipologia di appartamento più richiesta.

Il trilocale, quindi, si conferma la tipologia più ricercata come già accaduto sei mesi fa ma avanza il bilocale che supera il quattro locali. Il piccolo taglio, quindi, vede un aumento della concentrazione di richieste a conferma, in parte, del ritorno degli investitori che in genere scelgono questa tipologia.