'Rimini Capitale della cultura 2026' la presentazione al Teatro Galli

Attualità

Rimini

| 08:16 - 19 Aprile 2023

Un momento della serata di presentazione.

E' andata in scena, al Teatro Galli la presentazione di "Rimini capitale italiana della cultura 2026", la prima iniziativa pubblica legata alla candidatura della città romagnola al prestigioso riconoscimento. All'appuntamento - inteso anche come un invito alla cittadinanza a giocare un ruolo da protagonista in un progetto ambizioso ma concretizzabile - hanno preso parte i vari organismi che compongono il comitato promotore per la candidatura oltre al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Sul palco del 'Galli' hanno trovato spazio la Regione Emilia-Romagna, i rappresentanti del Forum Piano Strategico, la Provincia di Rimini, la Diocesi di Rimini, l'Università di Bologna e la Camera di Commercio di Rimini per un primo passo verso un percorso che si vorrebbe condiviso tra le istituzioni coinvolte e i cittadini chiamati a partecipare, attivamente, alla corsa per l'assegnazione del titolo di Capitale italiana della cultura.