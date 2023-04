Basket femminile, la Ren-Auto chiude una stagione più che positiva

Sport

Rimini

| 22:47 - 18 Aprile 2023

Non riesce alla Ren-Auto U19 di coach Andrea Maghelli l'impresa di agguantare lo spareggio per l'Interzona, ma la sconfitta con Parma non inficia un campionato di alto profilo: le giovani rosanero chiudono sì la stagione, ma ancora una volta in campo danno tutto ed escono tra gli applausi.

La partita rimane in assoluto equilibrio per tre quarti, nonostante ancora una volta il gap fisico avvantaggi nettamente le avversarie: la Ren-Auto ha però gambe e intensità per non cedere di un passo e dopo tre quarti è sotto di appena due punti, 45-47.

Il match cambia definitivamente solo negli ultimi 10', quando, complice la stanchezza, Parma può abbassare il ritmo e giocare con le lunghe dentro l'area. Le rosanero non hanno più la forza di reagire e si devono arrendere. Finisce 51-69.



IL COACH "Ancora una volta devo fare i complimenti alla squadra - attacca coach Maghelli -, perché le ragazze hanno giocato con la massima intensità per tutta la partita. Per tre quarti, fino a che siamo riuscite ad esprimere la nostra pallacanestro e a rimanere vicine nel punteggio, ce la siamo giocata alla pari, poi nel quarto quarto, quando il ritmo è inevitabilmente calato, loro hanno cominciato a metterci le mani addosso e a controllare l'area con le loro lunghe e lì per noi si è fatta difficile. Peccato, per quello che avevamo fatto fin qui ci saremmo meritate lo spareggio, ma è stata comunque una stagione positiva in cui tutto il gruppo, nessuna esclusa, ha dato il massimo".



Il tabellino



REN-AUTO VS Parma Basket Project 51-69 (17-20; 16-14; 12-13; 6-22)



REN AUTO: Pratelli 5, Monaldini 7, Balducci, Del Fabbro, Tiraferri 22, Ricci, Mescolini 6, Gambetti, Puliti, Curzi, Fulgenzi, Mongiusti 11. All. Maghelli