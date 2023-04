Confisca da 55 milioni di euro per cosca 'ndranghetista operante anche a Rimini

Cronaca

Rimini

| 19:19 - 18 Aprile 2023

La cosca della 'ndrangheta, che operava da anni nel territorio emiliano, è stata colpita dall'Operazione Aemilia. Le indagini hanno portato alla luce un vasto sistema di frodi fiscali e finanziamenti a tassi usurai ad imprese in difficoltà economica, che venivano poi assorbite dalla struttura criminale. Il provvedimento di confisca definitiva adottato dalla Corte d'Appello di Bologna ha coinvolto diverse province, tra cui Rimini, e ha portato alla confisca di beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 55 milioni di euro. Sono stati confiscati anche società di capitali e società di persone, autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici e agricole. La confisca permetterà di acquisire in via definitiva i beni al patrimonio dello Stato.