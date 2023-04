Kart, secondo posto di Cheli nell’Easykart 100

Sport

Repubblica San Marino

18 Aprile 2023

Lorenzo Cheli in azione.

Il fine settimana di gare della Scuderia San Marino porta grandi soddisfazioni dai kart.

A Franciacorta arriva il secondo posto di Lorenzo Cheli nella gara valevole per l’Easykart 100 Trophy. Nel Campionato Rotax Max Giacomo Marchioro va vicino al podio, chiudendo in quarta posizione, mentre Alessandro Pedini Amati termina ottavo.

Nell’Easykart 60 Lorenzo Leardini arriva al traguardo in 15esima posizione.



Nel Campionato Italiano Cross Country Giovanni e Francesco Farina terminano in 10° posizione assoluta nella classifica generale al 1° Baja Colline Metallifere. Per l’equipaggio della Scuderia San Marino due terzi posti di classe TH e TH ACI Sport CCB.



Al Rally Piemonte, secondo appuntamento nel calendario CIAR, il navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi impegnato insieme al pilota emiliano Ivan Ferrarroti conclude al nono posto assoluto.

Più a Nord, ad Andalo, nel Dolomiti Brenta Rally si registra la nona posizione di Jacopo Bergamin e Alice Tasselli, mentre l’equipaggio di Cristina Campora e Miriam Iuretig vince il premio dedicato agli equipaggi femminili.



Infine, nella terza gara del Nürburgring Endurance Series Mattia Drudi è autore di un’importante rimonta sul circuito tedesco del Nürburgring che lo piazza in decima posizione.