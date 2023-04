Calcio, Garden: U14 vincente in Coppa Primavera. Esordienti: hurrà per 2010 e 2011

Sport

Rimini

| 18:25 - 18 Aprile 2023





Soddisfazioni e rimpianti per le due squadre agonistiche del Garden impegnate nello scorso fine settimana. I rimpianti sono della squadra Under 16 interprovinciale di Paolo Zani che nell’ ultimo turno del campionato perde in casa contro il Vecchiazzano per 2-1 vedendo così sfumare il secondo posto in classifica che avrebbe permesso il passaggio alla fase regionale. Partenza taglia gambe in cui si paga oltre modo la tensione legata alla necessità della vittoria: svantaggio di due reti nei primi 10 minuti. La reazione è molto timida e solo nel secondo tempo, una volta accorciate le distanze, la squadra riesce ad esprimersi sui livelli tecnici usuali. Essere rimasti in gioco fine all’ultima giornata è comunque testimonianza dell’ottimo campionato e dei tanti miglioramenti individuali e collettivi compiuti da inizio stagione dai ragazzi per la maggior parte di un anno più giovani della categoria.



Per superare in fretta la delusione la squadra di mister Zani, sempre assistito dallo staff completato dal vice Giovagnoli e dal dirigente Gessaroli, sarà impegnata dal 23 al 25 aprile in un torneo che vede in campo formazioni partecipanti da varie regioni.



Soddisfazione invece per la formazione Under 14 di Andrea Pagliarani impegnata nella Coppa Primavera provinciale per l’ottima prova disputata a Coriano. Vittoria per 2-1 al termine di una partita ancora una volta molto equilibrata. Il Tropical Coriano, che all’ andata aveva superato il Garden, ha manovrato con più continuità e fluidità ma in questa occasione gli attaccanti di Pagliarani hanno concretizzato con maggior determinazione le occasioni create.Ora le prossime due gare contro Pietracuta e Morciano possono consentire il passaggio alla fase successive visto che il secondo posto dietro all’ United Riccione è alla portata.







ATTIVITA' DI BASE







Con emozione sabato scorso tanti ragazzini della categoria Pulcini hanno partecipato alla festa in onore della prima squadra neopromossa in Seconda tributando il loro applauso. Prima dell’ ultima gara del campionato contro laMontefiorese – successo per 10-4 - oltre 40 di loro si sono sfidati in partitelle. In campo al loro fianco a sorpresa i giocatori vincitori del campionato di Terza categoria che per una volta invece dei classici esercizi pre partita si sono cimentati in gara cinque contro cinque e sette contro sette con i più piccoli. Il successivo ingresso in campo condiviso anche con i giocatori della Montefiorese ha completato un pomeriggio insolito, ma molto significativo. Per la cronaca a segno: Innocenti (3), Arcangeli (3), Peluso, Marigliano, Bendetti, il tecnico Martino che ha giocato una trentina di minuti. Il Garden ha chiuso 54 punti (+9 sulla seconda), con migliore difesa e migliore attacco. “Per la prossima stagione cercheremo di allestire una squadra competitiva per ben figurare” spiega il mister.





TORNEI



Nel Torneo Romagna Marche categoria Esordienti misti che si sta disputando a San Giovanni in Marignano entrambe le squadre 2010 e 2011 hanno superato il turno di qualificazione e mercoledì sera disputeranno le semifinali. Tutte le categori saranno comunque impegnate tra il 23 e il 25: alcuni gruppi giocheranno a Vecchiazzano il tradizionale torneo XXV Aprile altri saranno di scena a Riccione nel Romagna Fest Soccer dove si affronteranno squadre provenienti da più regioni.