Futsal RSM, prezioso successo del Tre Penne. Tre Fiori e Juvenes-Dogana a valanga

| 17:10 - 18 Aprile 2023

In attesa di Fiorentino-Folgore, in programma lunedì sera al Multieventi alle ore 21:30, la 28° giornata di Campionato Sammarinese di futsal di ieri sera ha sorriso principalmente al Tre Penne che trova un prezioso successo in chiave playoff. La squadra di Gianni Galli batte 2-0 il Pennarossa grazie alle reti di Dinatale e Manzaroli e entra in piena bagarre per un posto in post-season. La squadra di Città infatti attualmente è al 12° posto ed ha sfruttato al meglio le cadute di San Giovanni, Cailungo e Faetano. I Rossoneri di Gualtieri erano di scena a Dogana contro il Tre Fiori: ne è uscito un pesante 14-0 a favore dei Gialloblu di Fiorentino che centrano l’ennesima vittoria consecutiva e rinsaldano il terzo posto. Nella goleada al San Giovanni sono andati a segno – con sette reti per ogni tempo - Verri (poker), Cecchini, Simoncini, Gasperoni (tripletta per tutti e tre), e Michele Casadei. I Rossoneri però non devono demordere perché sono ancora in lotta per i playoff (attualmente sono a pari del citato Tre Penne in classifica).



Perde terreno anche il Cailungo, sconfitto dalla Virtus per 5-2. I Neroverdi di Luca Pollini la sbloccano nel primo tempo con Sensoli e Rossini, nella ripresa arrotondano con Paolo Casadei, Morganti e Zamboni. La reazione del Cailungo arriva tardi con le due reti nel finale a firma di Jacopo Gamba e non basta ai ragazzi di Michele Bollini ad evitare lo stop. I Rossoverdi però possono ancora sperare, soprattutto con lo scontro diretto assolutamente da vincere in settimana contro il Murata.

Non sorride in coda anche il Faetano che deve cedere alla Juvenes-Dogana. La squadra di Zonzini, sempre stabile al settimo posto, trova un successo che mancava dal 20 marzo e lo fa con ben 10 reti: con cinque gol per tempo vanno a segno con Enrico Muraro(tripletta), le doppiette di Chezzi e Alessandro Zonzini, e le reti di Borasco, Muccioli e Quaranta. Speranze ridotte al lumicino per il Faetano, distante cinque lunghezze dai playoff ma con ancora due gare a disposizione.

L’unico pari della serata è quello tra Domagnano e Murata. I gol arrivano tutti nella ripresa con il vantaggio di Mattia Villa per i Giallorossi che arriva al minuto 48 ma poco dopo Andrea Capicchioni risponde e trova il definitivo 1-1. Nel finale, palo clamoroso di Morri su rigore per il Domagnano. Un pari che serve più al Murata, stabile all’undicesimo posto ma con uno sguardo sempre sulle inseguitrici, mentre i Giallorossi restano alla sesta piazza.

Vince invece la Fiorita, giunta al terzo successo consecutivo. Ne fa le spese la Libertas che però è già certa di andare in playoff grazie al suo attuale decimo posto. A Fiorentino la squadra di Davide Ghiotti apre le marcature con Fabio Belloni in avvio che poi raddoppia ad inizio ripresa. Burioni poco dopo accorcia ma Belloni è in gran spolvero e sul finale sigla la personale tripletta con il 3-1 che chiude i giochi. Fiorita che resta sempre al quarto posto, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Virtus (a riposo nel prossimo turno).

Stasera come detto si chiude la 28° giornata con il grande scontro Fiorentino-Folgore del Multieventi, che vede i Rossoblu di Michelotti sempre al comando con cinque lunghezze di vantaggio sui campioni in carica. Poi nuovamente in campo in settimana con la penultima giornata che si giocherà giovedì 20 e venerdì 21 aprile.