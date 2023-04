Volley C, Prime Cleaning vincente all'esordio nei playoff (3-0)

Sport

Riccione

| 16:39 - 18 Aprile 2023

La Prime Cleaning Riccione riparte nei playoff così come aveva chiuso la regular season: Pala Nicoletti gremito a sostenere Alessandri e compagni e vittoria per 3-0 per cominciare al meglio la fase più delicata della stagione.

Avversari di giornata erano i modenesi del Corlo Sasco, formazione che si era classificata quarta nel girone A. Tra le loro fila, Christian Dunnes, tedesco di 211 cm con un palmares uno scudetto con Piacenza nel 2009.



I riccionesi sono stati autori di una buona prova, in particolare dai nove metri (dove spiccano le sei battute vincenti di Michael Mair); Alessandri come al solito ha potuto giovare delle sue bocche di fuoco e anche il muro (9 vincenti totali) ha contribuito al risultato finale.



"Era importante partire con il piede giusto. In un girone in cui solo la prima viene premiata, una vittoria piena per 3-0 può fare la differenza a fine maggio. Quindi sono stra contento di questa prima gara anche perché ripartire dopo un mese di stop non era facile. I ragazzi avevano una gran voglia di campo e di partite con i punti in palio. Ho visto il giusto atteggiamento. Adesso ci aspetta la trasferta di Bologna contro Crevavolley, formazione molto esperta e molto concreta, sarà battaglia vera!", questo il commento di coach Botteghi a fine match.



La partita



Per Riccione in campo la diagonale palleggiatore-opposto Alessandri - Nascimento, in posto 4 Mair e Arcangeli, Campi e Tosi Brandi al centro, Cangelli libero.



Il primo set, si mette subito bene per i padroni di casa, che fanno valere il fattore campo, soprattutto in battuta, 9-5 con tre ace di Mair, Campi e Arcangeli. Nella fase centrale, Corlo si riavvicina (17-16), ma poi i modenesi diventano fallosi e Arcangeli con un muro e un attacco chiude sul 25-21.



Corlo prova a scattare nel secondo parziale (2-4); questa volta sono i muri di Arcangeli e Tosi Brandi (2) a ribaltare la situazione (5-4). Una volta invertita l'inerzia, Riccione gioca con grande maturità e con diversi break difensivi, si porta avanti 19-15. A questo punto si presenta dai 9 metri Mair che rimane al servizio fino all'ace finale (25-15).



Inizio di terzo set in fotocopia al secondo: Corlo avanti 4-2, Riccione che recupera e supera con due muri vincenti di Alessandri e Arcangeli (5-4). Si prosegue punto a punto fino all'8 pari, quando sale in cattedra Mair: con un attacco, due muri vincenti e due ace, crea il gap che stronca le resistenze dei modenesi (14-10). Il vantaggio rimane inalterato fino alla chiusura con un errore al servizio degli ospiti (25-21).



Prime Cleaning Riccione - Corlo Sasco Modena 3-0 (25-21/25-15/25-21)



RICCIONE: Alessandri 1, Nascimento 10, Mair 15, Arcangeli 13, Tosi Brandi 6, Campi 5, Cangelli L1, Annibalini L2 ne, Semprini ne, Pagnoni ne, Fabbri ne, Donini ne. All. Botteghi