Fontanot Scale, lavoratori in rivolta: a rischio 111 posti

Attualità

Coriano

| 15:45 - 18 Aprile 2023

Fontanot Scale, Rimini.



Come riporta la DIRE, sono in stato di agitazione i lavoratori della Fontanot, impresa specializzata nella produzione di scale con 111 dipendenti in provincia di Rimini occupati negli stabilimenti di Cerasolo di Coriano, 93, e Villa Verucchio, 18. Il loro destino occupazionale, sottolineano le federazioni sindacali Filea Cgil e Filca-Cisl, è "minacciato" dal rischio che la crisi aziendale porti a licenziamenti che peserebbero "fortemente" sul tessuto economico e sociale locale. I due sindacati lo scorso 23 marzo hanno chiesto l'attivazione del tavolo istituzionale regionale a salvaguardia dell'occupazione, come previsto dal Patto regionale per il lavoro e il clima, e ieri, lunedì 17 aprile, si è tenuto un incontro in videoconferenza con l'obiettivo della difesa dell'occupazione. Come emerso ieri, proseguono le parti sociali, l'azienda ha in corso delle trattative con alcuni imprenditori del settore per l'affitto e la successiva vendita dell'azienda. Però l'interesse "pare concentrarsi su un solo ramo d'azienda e non sulla completa acquisizione". Dunque, per Fontanot "nella migliore delle ipotesi potrebbero esserci degli esuberi". I sindacati ribadiscono allora la "totale contrarietà" a eventuali licenziamenti e propongono di avviare un percorso che veda anche il coinvolgimento di chi è interessato all'acquisto dell'impresa. Dal canto suo la sindaco di Santarcangelo di Romagna, nella sua veste di rappresentante della Provincia di Rimini, Alice Parma, rimarca come sia "necessario" avviare "una fase di elaborazione e di condivisione al tavolo regionale al fine di vagliare ogni ipotesi utile a rilanciare l'attività e scongiurare i licenziamenti".

Mentre le Istituzioni presenti al tavolo ricordano "l'importanza di non perdere un importarte sito produttivo e occupazionale presente in due Comuni del territorio utilizzando tutti gli ammortizzatori sociali". L'Agenzia regionale per il lavoro si è impegnata a convocare un tavolo tecnico per giovedì prossimo 27 aprile per valutare un futuro utilizzo di cassa integrazione straordinaria, mentre la Regione riconvocherà il tavolo di salvaguardia dell'occupazione non appena le organizzazioni sindacali lo riterranno necessario. Intanto prosegue lo stato di agitazione sindacale dei dipendenti informati oggi durante l'assemblea sindacale sui contenuti dell'incontro. (DIRE)