Rimini, 30 milioni dall'Ausl per l'ospedale. Gianfreda, 'Piano di investimenti senza precedenti'

Questa mattina (martedì 18 aprile) i referenti del distretto socio sanitario di Rimini hanno incontrato i vertici dell'Ausl Romagna per fare il punto sugli investimenti riservati al territorio grazie ai fondi del Pnrr. Soddisfatto l'assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda: l'Ausl stanzierà 30 milioni di euro per un nuovo padiglione dell'ospedale Infermi di Rimini, mentre 9 milioni saranno stanziati per la nuova Casa della Comunità (ex Casa della Salute) nei pressi del nosocomio riminese.



Per Gianfreda il piano di investimenti dell'Ausl è "in controtendenza rispetto al nazionale e senza precedenti", con l'obiettivo di "rafforzare e ammodernare i presidi socio sanitari del territorio, garantendo un assetto organizzativo più efficiente e vicino a casa attraverso la creazione di nuovi spazi". Gianfreda ricorda la necessità di strutturare diversamente la sanità territoriale grazie alle Case di Comunità, al fine di decongestionare gli ingressi in ospedale, evitando che "le attività di cura si concentrino solo al pronto soccorso o all'interno delle pareti ospedaliere".



L'assessore parla così di un pacchetto di investimenti straordinario "che nasce da un rapporto di fiducia tra le realtà del Distretto socio sanitario" consapevoli che "la qualità del futuro di una comunità si giochi sulla qualità della sua sanità e sul sapersi prendere cura delle persone".