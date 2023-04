Un tuffo nel passato tra vini e auto d'epoca: tutto pronto per 'Epoca di Vino' a Viserba

Eventi

Rimini

| 15:27 - 18 Aprile 2023

Epoca di Vino a Viserba, Rimini.

Grazie al Comitato Turistico e all'Associazione Italiana Sommelier Romagna le giornate di sabato 22 e domenica, 23 aprile, a Viserba, saranno caratterizzate da diversi eventi che animeranno piazza Pascoli e il lungomare.

Come un viaggio attraverso la storia: un tuffo all’indietro nel mondo delle auto d’epoca e nella cultura del vino, con casette food, sottofondo di musica e spettacoli dal vivo.



Si inizierà sabato alle 18 con diversi stand di degustazione vini e street food e la presenza di tre dj set.





Domenica si proseguirà la festa col primo appuntamento alle 9 del mattino, quando sul lungomare inizieranno ad arrivare da tutt'Italia le auto d'epoca iscritte all'evento, coordinate dal Rally Driver Team di Santarcangelo. Alle 10.30 la colorata carovana sfilerà fino al Grand Hotel di Rimini: andata e ritorno, previsto per le 11.30, per la gioia degli appassionati. Alle 11, in piazza Pascoli, apriranno gli stand enogastronomici, con una ricca offerta di vini romagnoli e proposte di street food preparate dai volontari del Comitato turistico in collaborazione con ristoratori e attività viserbesi. Pomeriggio nel segno della musica, dalle 16.30, col gruppo cesenate “Zebra e Pois” che proporrà le più belle canzoni italiane degli anni '50 e '60, quelle che abbiamo amato grazie alle voci di Adriano Celentano, Mina, Nada, Fred Buscaglione, Rita Pavone.