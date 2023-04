Quattro giorni di spettacoli, musica e intrattenimento: torna a Misano la Festa della Segavecchia

Eventi

Misano Adriatico

| 14:19 - 18 Aprile 2023

Foto dalle precedenti edizioni della Festa della Segavecchia, Misano Adriatico.

Dal 22 al 25 aprile torna a Misano Adriatico la Festa della Segavecchia, una delle feste più antiche che si celebrano in Romagna, legata alla tradizione popolare. Giunto alla 35esima edizione, l’appuntamento torna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia e vedrà come al solito protagonisti i carri allestiti dai comitati cittadini.



Saranno ben quattro le giornate di festa, con il clou del programma previsto la domenica.

Sabato, alle 16:00, è previsto il ritrovo in piazza della Repubblica per la partenza della passeggiata sul lungomare e, al rientro, la merenda offerta a bambini e ragazzi.



Alle ore 17:00 è in programma lo spettacolo Casino Royal con la Combriccola dei Lillipuziani e, alle 21:30, avrà inizio il concerto dei Joe Dibrutto, la vintage band che propone i maggiori successi degli anni ’70 e ’80.



Domenica il programma si aprirà già dal mattino: alle 9:30 partirà la sfilata di auto e moto d’epoca, con ritrovo in piazzale Roma. Alle 16:00 è prevista la sfilata dei carri allegorici che porteranno colore e allegria per le vie del centro di Misano, mentre i gruppi mascherati regaleranno caramelle e dolciumi a tutti i presenti. Alle 21:00 il momento più atteso, il Falò della “Vecchia”, che sarà accompagnato dallo spettacolo pirotecnico.

Si ballerà anche, con l’orchestra Patrizia Ceccarelli.



Durante le due giornate ci saranno stand gastronomici, street food, bancarelle e luna park.

La Festa proseguirà anche nelle serate di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Lunedì, alle 21:30, è in programma il concerto della HBH Band, che proporrà i migliori successi italiani e internazionali dagli anni ’30 agli anni ’80, con coreografie, costumi e intrattenimento. Martedì, infine, si ballerà con l’orchestra Luca Bergamini.