Rimini, i lavori allo stadio Neri per Vasco Rossi costano 225.000 euro

Attualità

Rimini

| 14:09 - 18 Aprile 2023

Stadio Romeo Neri.



La I e V Commissione consigliare di Rimini, riunite in seduta congiunta questa mattina (martedì 18 aprile) hanno dato il via libera alla variazione di bilancio per lo stadio Romeo Neri. Oggetto la somma di 225.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria, con l'obiettivo di aumentarne la capienza (fino a 24.000 posti) e di rendere l'impianto polifunzionale, anche per eventi e manifestazioni. Il tutto in vista dell'atteso doppio concerto di Vasco Rossi in programma l'1 e il 2 giugno a Rimini. I primi interventi sono già partiti, con lo smontaggio delle curva ospiti, ed entreranno nel vivo nel mese di maggio.