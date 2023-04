Centra il guardrail lungo la Marecchiese: paura per un automobilista a Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 13:57 - 18 Aprile 2023

Il luogo dell'incidente avvenuto a Novafeltria.

Esce dalla curva e centra in pieno il guardail lungo la Marecchiese. L'incidente è avvenuto alle 13:25 di oggi (18 aprile) nei pressi dell'ingresso del Discount In's di Novafeltria, al confine con il territorio comunale di Talamello. L'uomo, 60enne, stava proseguendo in direzione Rimini alla guida della sua Mercedes Classe-E quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro il dispositivo di sicurezza stradale. Fortunatamente l'uomo è uscito illeso dallo scontro, ma è stato comunque trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Novafeltria.