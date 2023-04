Rimini, lavori spediti per la rotatoria Bigno: entro fine maggio sarà pronta

Attualità

Rimini

| 13:11 - 18 Aprile 2023

Il cantiere della rotatoria Bigno.





Procedono come da cronoprogramma, a Rimini, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria nell’intersezione fra le vie Flaminia e Circonvallazione Meridionale. L'amministrazione comunale evidenzia: "Sono in fase avanzata i lavori nell’area in cui si intercettano la Via Flaminia, Via Circonvallazione Meridionale, Via Sardegna e Viale IX Febbraio 1849 dove è già ben visibile la realizzazione della nuova rotatoria con isola centrale di forma elissoidale che sarà ultimata entro il 30 maggio".



Da domani (mercoledì 19 aprile) dalle ore 8,30, al fine di consentire la realizzazione del nuovo svincolo all'intersezione tra Viale IX Febbraio-Via Flaminia e il nuovo percorso ciclopedonale, il traffico verso il centro sarà deviato sulla nuova rotatoria lato monte. Tale deviazione avrà una durata di circa 20 giorni. Sono garantite tutte le direzioni, già consentite, ad eccezione della possibilità di accesso alla Via IX Febbraio, dalla Via Flaminia (che è stata inibita sin dall’inizio dei lavori). "Nella giornata di domani potranno verificarsi rallentamenti nella fase di modifica della viabilità con instradamento sulla rotatoria nuova e per questo la Polizia Locale sarà presente con una pattuglia per coadiuvare le operazioni di variazione della viabilità", evidenzia l'amministrazione comunale, che consiglia percorsi alternativi per chi proviene da Riccione in direzione centro sulla via Flaminia. In particolare alla rotatoria Pascoli si consiglia di girare a destra su via Pascoli poi direzione mare. Sulla via Pascoli di può girare a sinistra in Via Lagomaggio (al semaforo) o proseguire e girare a sinistra alla rotatoria con Via Bassi/Giuliani.