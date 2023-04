Coriano, cala il debito: 'ma non ci sono servizi: le famiglie cambiano residenza'

Attualità

Coriano

12:58 - 18 Aprile 2023







"A Coriano molte famiglie cambiano residenza, perché Coriano non è un Comune vicino alle famiglie". I consiglieri di opposizione di Coriano Futura non condividono le affermazioni della maggioranza a margine dell'approvazione, dal parte della giunta, del rendiconto finanziario 2022.



Il calo del debito, secondo l'opposizione, è solamente dovuto ai tagli: "Vero è che sono stati ridotti gli importi dei mutui, che erano stati accesi per fare investimenti, per fare opere pubbliche a beneficio della collettività, ma resta comunque una domanda: davvero l'amministrazione comunale ha agito secondo il principio del buon padre di famiglia?", si domandano i consiglieri, aggiungendo: "Perché il buon padre di famiglia è colui che riduce o estingue il mutuo, ma lo fa senza far condurre una vita senza possibilità, o con possibilità notevolmente ridotte, di studiare, di svolgere attività sportive, sociali, culturali, non riconoscendo le esigenze ed i bisogni primari dei propri figli".



I Comuni, prosegue Coriano Futura, "non sono aziende che devono fare utili ma che una delle prime leve del bilancio é la crescita e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni degli enti pubblici misurato con l'indice sulla qualità della vita va in quella direzione".



L'opposizione rileva che sono diverse le segnalazioni su famiglie costrette, per i disservizi, a rivolgersi ai Comuni limitrofi; c'è chi invece cambia residenza. "Persino i contributi stanziati da Regione e Governo - attacca Coriano Futura - vengono erogati in ritardo". Coriano è priva di "asilo nido, di spazi per i giovani" e gli anziani "sono completamente isolati, senza servizi".



"Detto che ogni anno le entrate del Comune di Coriano sono di oltre 11/12 milioni di euro a fronte di queste considerazioni si può dire che la precedente giunta Spinelli e l'attuale giunta Ugolini, hanno attuato una politica attenta ed oculata?, chiosa la nota.